العاني: عدم حسم الصراع بين الدولة واللادولة سيؤدي الى تقسيم العراق

العاني: عدم حسم الصراع بين الدولة واللادولة سيؤدي الى تقسيم العراق

المستقلة..أكد النائب ظافر العاني ان عدم حسم الصراع بين الدولة واللادولة سيؤدي الى تقسيم العراق.

وقال العاني في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر اليوم، “من دون مواربة ، العراق اليوم عراقان عراق الدولة وعراق اللادولة”.

وأضاف العاني في تغريدته “المواجهة بين الطرفين ستظل مستعرة حتى تُحسم ، لأن العراق لايتسع لكلينا” .

وأجاب العاني عن تساؤل احد المعلقين بشأن الفائز منهما قائلا” ان لم تحسم المعركة لصالح الدولة فان التقسيم والتشرذم سيكون هو النتيجة الطبيعية”.