العاني : زيارة الكاظمي لواشنطن انعطافة لمرحلة جديدة سلبا كانت ام ايجابا

المستقلة / متابعة /- اكد عضو مجلس النواب ظافر العاني :” ان العراق يحتاج الى دعم امريكي ودولي ملموس ، مشددا على ان نتائج زيارة الكاظمي لواشنطن ستمثل انعطافة لمرحلة جديدة ، سلبا كانت ام ايجابا .

وقال العاني في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ،ان زيارة الكاظمي لواشنطن، ولاشك ، مهمة لكلا البلدين ، لكنها كما وصفها بيان البيت الابيض تأتي في (وقت حرج ) . وحراجة الوقت لاتنبع من ان الرئيسين يستعدان لخوض الانتخابات ، ولكن لأنها ستكون اختبارا لمدى جدية الطرفين بعلاقة ستراتيجية طويلة الامد او بفصم عرى هذا التحالف الهش “.

واضاف :” ان مواضيع الزيارة مهمة لنا كعراقيين ، فهي ستبحث في ملفات الامن والاقتصاد والطاقة والصحة . و العراق يحتاج الى دعم امريكي ملموس في هذه المجالات التي اصبحت مقلقة . وبدون هذا الدعم ، سواء المباشر او بتشجيع الدول الاخرى على تقديمه ، سيكون وضع الكاظمي صعبا وفرصه في تحقيق برنامجه الاصلاحي ضئيلة”.

واوضح :” ان واشنطن ستكون مهتمة بالاستماع الى وجهة نظر الكاظمي حول وجودها الامني والسياسي في العراق ، وقدرته على حمايته من التهديدات المليشياوية المتكررة ، وكذلك اكتشاف مدى قدرة رئيس الوزراء على تحقيق استقلالية الدولة العراقية ازاء التدخلات الايرانية وتطويق المسلحين من خارج اطار مؤسسات الدولة العراقية “.

وشدد العاني على :” ان نتائج الزيارة ستمثل انعطافة لمرحلة جديدة ، سلبا كانت ام ايجابا ، ونرجو ان يطرح رئيس الوزراء رؤيته الوطنية استنادا لمصلحة الشعب العراقي وامنه وسيادته ، دون تحيزات سياسية او تأثيرات خارجية”.

ومن المقرر ان يبدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نهاية الاسبوع المقبل زيارة رسمية للعاصمة الامريكية واشنطن يلتقي خلالها الرئيس ترامب وعددا من المسؤولين.