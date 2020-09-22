العاني : القوات الامنية تعرف من خطف”سجاد العراقي” لكنها ترفض اطلاق سراحه
المستقلة / متابعة /- تسأل عضو مجلس النواب ظافر العاني عن اسباب عدم تتردد القوات الأمنية في مطاردة الارهابيين وقتلهم حتى لو كانوا خلايا نائمة ، فيما ترفض اطلاق سراح سجاد العراقي ، رغم انها تعرف من هم خاطفيه ومكان احتجازه .
وشدد العاني في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء بالقول : أما خاطفي #سجاد_العراقي وبرغم انها تعرف من خطفه ومكان إحتجازه فانها ماتزال تتوانى باطلاق سراحه .
وختم العاني تغريدته : لايوجد لديّ تفسير سوى أن في العراق ماهو اكثر بطشا من داعش.
لم تتردد قواتنا الأمنية في مطاردة الارهابيين وقتلهم حتى لو كانوا خلايا نائمة .
أما خاطفي #سجاد_العراقي وبرغم انها تعرف من خطفه ومكان إحتجازه فانها ماتزال تتوانى باطلاق سراحه .
لايوجد لديّ تفسير سوى أن في العراق ماهو اكثر بطشا من داعش.
— ظافر العاني (@DhaferAlani) September 22, 2020
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