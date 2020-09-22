العاني : القوات الامنية تعرف من خطف”سجاد العراقي” لكنها ترفض اطلاق سراحه

المستقلة / متابعة /- تسأل عضو مجلس النواب ظافر العاني عن اسباب عدم تتردد القوات الأمنية في مطاردة الارهابيين وقتلهم حتى لو كانوا خلايا نائمة ، فيما ترفض اطلاق سراح سجاد العراقي ، رغم انها تعرف من هم خاطفيه ومكان احتجازه .

وشدد العاني في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء بالقول : أما خاطفي #سجاد_العراقي وبرغم انها تعرف من خطفه ومكان إحتجازه فانها ماتزال تتوانى باطلاق سراحه .

وختم العاني تغريدته : لايوجد لديّ تفسير سوى أن في العراق ماهو اكثر بطشا من داعش.