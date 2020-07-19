العاني : العراق لعب دور الجسر بين ايران وامريكا ودول الخليج مرارا ولم ينجح

المستقلة … اكد النائب ظافر العاني، ان العراق ليس قدره ان يكون مجرد ساعي بريد لمصالح طهران.

وقال العاني في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ،”لعبنا دور الجسر بين ايران وامريكا ودول الخليج مرارا ولم ننجح ولاداعي لتكرار المهمة “.

وأضاف ان “جواد ظريف يستطيع ان يحاور جيرانهم مباشرة دون وسيط كما يحاور باقي دول العالم، لماذا مع الدول الخليجية تريد ايران ان تركب على ظهر العراق؟”.

وتابع “ليس قدرنا ان نكون مجرد ساعي بريد لمصالح طهران”