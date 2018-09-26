العامري يناقش مع مرشح حزب بارزاني “تشكيل الحكومة المقبلة”

(المستقلة) … ناقش رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، مع مرشحِ الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسةِ الجمهورية فؤاد حسين “الاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة”.

وقالت وكالة انباء كردية مقرب من الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه بارزاني، إن “رئيس تحالفِ الفتح هادي العامري استقبل، اليوم، مرشحِ الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسةِ الجمهورية فؤاد حسين”، مبينة أن “الطرفين المستجداتِ والتطوراتِ على الساحةِ السياسة وابرزُها الاسراعُ في تشكيلِ حكومةٍ وطنيةٍ تخدمُ متطلباتِ الشعب”.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن في 23 أيلول، 2018، عن ترشيح فؤاد حسين لمنصب رئيس جمهورية العراق.

ووصل فؤاد حسين، الذي يشغل منصب رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، الى العاصمة بغداد امس الثلاثاء.