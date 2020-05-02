العامري يفشل بإقناع حشد المرجعية في العودة إلى الحشد الشعبي

المستقلة ..كشف مصدر امني مطلع، السبت، ان 10 فصائل من الحشد الشعبي ترغب بالانضمام الى حشد المرجعية التي قررت بدورها الانفصال عن الحشد الشعبي.

وقال مصدر مطلع في تصريحات نقلها موقع “الحرة” تابعته المستقلة، إن “هادي العامري أمين عام منظمة بدر، والرجل الأقوى في الحشد حاليا، فشل مؤخرا في إقناع حشد المرجعية في العودة إلى الحشد الشعبي”.

وأضاف أن “العامري اقترح إقالة أبو فدك المحمداوي (الذي عين بديلا عن المهندس وجوبه تعيينه برفض من فصائل المرجعية) وتعيين نائبين لرئيس هيئة الحشد الشعبي، أحدهما يتبع المرجعية و الآخر يتبع الحشد الولائي”.

وبحسب المصدر، فقد “جوبه ‏الاقتراح برفض قطعي من وكيل السيستاني، أحمد الصافي وفشل مشروع الوساطة بالكامل”.

وأكد المصدر ان “انشقاق عشر فصائل أخرى والتحاقها بحشد المرجعية قريب جدا”.

وأشار المصدر إلى أن “هذه الفصائل العشرة، والفصائل السنية، وسرايا السلام، يكون مجموع أفرادها 90 ألفا، سيخرجون من مجموع 164 ألف شخص هم التعداد الكلي لقوات الحشد الشعبي”.