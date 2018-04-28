العامري يردُّ على الصدر: لا نريد من احد ان يعطينا رأيه

(المستقلة)… رفض رئيس ائتلاف “الفتح” هادي العامري يوم السبت الانتقادات التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن استخدام الحشد الشعبي كدعاية انتخابية للائتلاف.

وقال العامري في كلمة له اليوم خلال ترويج الدعاية الانتخابية للائتلاف في محافظة بابل، انه “لم نقاتل من اجل الانتخابات، ولا نريد من احد ان يجازينا على الجهود التي بذلناها”.

وأضاف انه “لا نريد من احد ان يعطينا رأيه والحشد الشعبي مشروع غير مشروعنا اليوم”، مردفا بالقول “نحن اليوم في مشروع اخر اسمه مشروع (الفتح)”.

وكان الصدر قد انتقد في وقت سابق من اليوم ما اسماه استغلال ائتلاف “الفتح” اسم الحشد الشعبي في الحملة للانتخابات التشريعية العراقية المقرر اجراؤها في 12 أيار المقبل.(النهاية)