العامري يدعو الوفد العراقي المفاوض الى جدولة خروج القوات الامريكية من العراق

(المستقلة).. دعا رئيس تحالف الفتح وزعيم منظمة بدر هادي العامري الوفد العراقي المشارك في الحوار الستراتيجي الذي انطلق اليوم مع الولايات المتحدة الامريكية الى وضع موضوع خروج القوات الأجنبية من العراق ضمن اولوياتهم.

وقال العامري في رسالة مفتوحة وجهها الى الوفد المفاوض، اليوم “نشد على ايديكم وانتم في مهمة مقدسة وفي حوار استراتيجي مهم وكل عيون العراقيين مشدودة اليكم .. ثقتنا بكم عالية كما كانت ثقتنا عالية بالمقاتلين الذين حققوا النصر الكبير والعظيم على الارهاب الداعشي”

واهاب بالوفد العراقي المفاوض بأن “يضعوا نصب اعينهم ازاء قرار مجلس النواب العراقي يوم 5 / 1 / 2020 القاضي بخروج القوات الاجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة”/ معربا عن أمله الكبير بان “لا تخيبوا امال شعبكم من الذين خرجوا بمظاهرة مليونية تطالب بخروج القوات الاجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة “.

وأشار الى “ان تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي في الجوانب التي تخدم الواقع العراقي وفقا للقانون والدستور امر مطلوب وانتم امام مقطع تاريخ يسجل المفاوض العراقي الوطني والشجاع فيه انجازا شعبيا وقرارا وطنيا واي تهاون او تلكؤ او اخفاق لا سامح الله سيسجل وصمة خيبة وانتكاسة في تاريخ الوفد المفاوض وتاريخ العراق تتحملون مسؤليته عبر الزمن ولانريده لكم”.

ودعاهم الى اطلاق “بشرى اعلان انتهاء مهام قوات التحالف وتحديد جدول لخروجها” ..