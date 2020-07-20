العامري يحذر من مخطط تركي على غرار شمال سوريا وفرض “سياسة الأمر الواقع”

(المستقلة)… حذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري من مخطط تركي لفرض “سياسة الأمر الواقع” في العراق على غرار شمال سوريا، مشيراً إلى أن توغل القوات التركية في عمق الأراضي العراقية “يحمل دلالات خطيرة”.

وقال العامري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين “نتابع بقلق شديد الاجتياح التركي الواسع لشمال العراق، وهو امر مرفوض تحت أيّة ذريعة كانت”، مشدداً “ليس ثَمّ مبرر دولي أو مسوغ قانوني أو أي غطاء شرعي له”.

وأوضح أن “هذا الاجتياح الأخير يختلف عن كل الاعتداءات السابقة من حيث عمق الأرض وفترة الاجتياح”، مبينا أنه “قد بلغ في عمق يصل الى 25 كم وبوجود مكثف”.

واشار العامري الى أن “ذلك يحمل دلالات خطيرة يبدو فيها الأتراك مريدين لفرض سياسة الأمر الواقع، محاولين تشكيل حزام أمني على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا”، محذرا من “هذا المخطط”، ومطالبا “الحكومة التركية بالانسحاب الفوري من الأراضي العراقية”.

واعتبر رئيس تحالف الفتح أن “هذه الأعمال العدوانية ليست في مصلحة البلدين التي تربطهم علاقات تاريخية ودينية وأخوية واسعة، بالإضافة الى العلاقات الاقتصادية المتطورة”.

ودعا العامري “الحكومة العراقية للخروج من صمتها واتخاذ كافة الاجراءات الدبلوماسية والسياسية المناسبة لإنهاء هذه الاعتداءات المتكررة، وإثارة هذا الموضوع في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي المحافل الدولية”، مؤكدا على “كل القوى الوطنية العراقية أن تتخذ موفقاً موحداً لحفظ السيادة العراقية وإنهاء هذه التجاوزات” .(النهاية)