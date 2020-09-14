العامري يتبرأ من تعيينات الدرجات الخاصة

المستقلة.. اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري عن براءة التحالف من التعيينات التي أعلنت اليوم للدرجات الخاصة، مؤكدا بأنه “لا علم له بها”.

وقال العامري في بيان أصدره مساء اليوم “إن الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم ، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها ، وأنه لا علم له بها “.

وبصدد تعيين سامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج والعمرة أوضح العامري “إنه معين وكالةً من زمن السيد رئيس الوزراء السابق ، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر”.

وأشار الى ” أن تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الامريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح”..