العامري: لولا فتوى المرجعية في محاربة الارهاب الداعشي، لكان العراق في خبر كان

( المستقلة)… قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، انه لولا فتوى المرجعية في محاربة الارهاب الداعشي، لكان العراق في خبر كان لان القوى الظلامية كانت تستهدف تاريخه وحاضره ومستقبله.

وأضاف العامري بمناسبة الذكرى السنوية لصدور الفتوى ان الاستجابة الكبيرة للشعب العراقي العزيز والكريم لفتوى المرجعية واندفاع الشباب العراقي المجاهد كان مفاجئا للجميع وهو الذي افشل المؤامرة الكبيرة التي استهدفت العراق”.

واوضح العامري ” كان لفصائل المقاومة الاسلامية جميعا الدور الكبير في تنظيم وتدريب وتشكيل واحتواء هذه الاعداد الكبيرة من المتطوعين واستثمارهم الاستثمار الافضل في المعركة”.

وبين العامري ” كان لكل الشرائح العراقية موقفا مميزا ومشرفا ونفتخر به في هذه المعركة خصوصا الاطباء والمهندسين و الاساتذة الجامعيين والمواكب الحسينية وغيرهم”.

وتابع العامري ” كما لا ننسى الموقف الاقليمي والدولي في دعم العراق في هذه المعركة خصوصا الجمهورية الاسلامية التي وقفت منذ اللحظة الاولى مع الشعب العراقي في معركته المقدسة ضد الارهاب الداعشي، وكان لهذا الموقف اثر كبير في حسم المعركة”.( النهاية)