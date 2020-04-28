المستقلة ..كشف مصدر سياسي رفيع المستوى، ان زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، ألغى اجتماعاً للكتل السياسية الشيعية وتوجه الى محافظة كربلاء.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “العماري، كان من المقرر ان يترأس اجتماعاً للكتل السياسية الشيعية في منزله بشأن تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”.

وأوضح المصدر، ان “العامري توجه الى كربلاء من اجل لقاء معتمد المرجعية والحديث حول خروج ألوية العتبات من الحشد الشعبي وربطها بالقائد العام للقوات المسلحة”.

تجدر الإشارة الى ان الكاظمي، يواصل مفاوضة الكتل السياسية وسط رفض واستياء كبير من قبل الشارع العراقي، كونه يتفاوض مع الأحزاب السياسية الحاكمة.