العالم يسجل 24 ألف وفاة بكورونا.. وارتفاع قياسي بإسبانيا

( المستقلة)… ارتفع عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم. وتجاوز عدد الوفيات 24 ألف شخص، أكثر من ثلثهم في إيطاليا، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وحتى الآن، تعافى أكثر من 120 ألف شخص، وفقًا للإحصاءات الجارية التي تحتفظ بها هوبكنز.

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 769 حالة لتصبح 4858 في زيادة قياسية جديدة خلال يوم واحد. وزادت حالات الإصابة إلى 64059 مقارنة مع 56188 أمس الخميس.

وفي ألمانيا، أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصا جراء المرض.

وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.

وأعلنت بلجيكا عن تسجيل 69 حالة وفاة جديده وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 289. كما اعلنت عن 1049 إصابة جديدة بالفيروس وارتفاع الإصابات إلى 7284.

يأتي ذلك فيما سجلت الصين أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في ثلاثة أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.

أعلنت الصين الجمعة تسجيل 55 إصابة بوباء كوفيد 19 بينها 54 “مستوردة” من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد إلى إغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير. وسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق.

للمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، سجلت حالة إصابة محلية في شرق البلاد، بحسب الحصيلة الرسمية. وسجلت خمس وفيات في مقاطعة هوبي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، ووضعت تحت الحجر منذ كانون الثاني/يناير. وبدأ تخفيف القيود تدريجياً في هذه المقاطعة منذ الأربعاء.

وأحصت البلاد 595 حالة “مستوردة”، غالبيتهم الكبرى (90%) صينيون عائدون إلى بلادهم، بحسب وزارة الخارجية. وأعلنت بكين مساء الخميس أنها ستغلق موقتاً غالبية حدودها مع الخارج وتقلص بشكل كبير رحلاتها الدولية.

وأصيب 81340 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في الصين وتوفي جراؤه 3292 شخصاً في هذا البلد، بحسب الأرقام الرسمية.

مناشدة للبقاء في المنازل

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9332. وناشدت السلطات الناس البقاء في الداخل وتجنب التجمعات الكبيرة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن أرقام مشابهة خلال الأسبوعين الماضيين، في انخفاض عن أكثر من 900 في اليوم في أواخر فبراير شباط. وسعت الحكومة لإقناع المواطنين القلقين بأنه ستكون هناك حاجة لبضعة أسابيع أخرى من التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي للسماح للسلطات الصحية باحتواء المرض. وأبلغت كوريا الجنوبية عن أرقام مشابهة خلال الأسبوعين الماضيين، في انخفاض عن أكثر من 900 في اليوم في أواخر فبراير شباط. وسعت الحكومة لإقناع المواطنين القلقين بأنه ستكون هناك حاجة لبضعة أسابيع أخرى من التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي للسماح للسلطات الصحية باحتواء المرض.

وفي تايلند، قال مسؤول في قطاع الصحة اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 1136 حالة إصابة وخمس وفيات. واضاف أن الحالات الجديدة تشمل 30 مريضا مرتبطين بحالات سابقة و19 حالة بينها حالات مستوردة. وحتى الآن تعافى 97 من المرض وعادوا لبيوتهم منذ بدء التفشي في البلاد.

وسجلت ماليزيا 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2161، وهو أعلى عدد للإصابة بالفيروس في جنوب شرق آسيا. وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 26.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ماليزيا عن حزمة تحفيز بقيمة 250 مليار رينجت (58.28 مليار) للمساعدة في تخفيف الأضرار الاقتصادية

الناجمة عن جائحة كورونا.

وأعلنت روسيا أن عدد الإصابات بكورونا قفز إلى 1036، فيما سجلت قازخستان الدولة الواقعة في آسيا الوسطى 124 إصابة بفيروس كورونا

معظمها في نور سلطان وآلما اتا، وأعلنت عن أول حالة وفاة هذا الأسبوع.

وتغلق روسيا اعتباراً من يوم غد السبت كافة المقاهي والمطاعم في البلاد في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الجمعة. وأوصت السلطات المحلية أن المواطنين بالحد من سفرهم لمناسبة الإجازة أو للسياحة.

وأمر الرئيس الروسي أيضاً بعزل إجباري لمن تفوق أعمارهم الـ65 عاماً، ومن يعانون من أمراض مزمنة. وسجلت روسيا وفيتان.

وفي الفلبين، ذكرت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن البلاد سجلت تسع وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا، ليصل الإجمالي

إلى 54. كما أعلنت تسجيل 96 إصابة مؤكدة جديدة، وهي أعلى زيادة يومية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 803.

أعلنت فنزويلا الخميس تسجيل أوّل وفاة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مشيرة إلى أنّ المتوفى رجل يبلغ 47 عامًا عانى مرضا في الرئتين.

وكان المتوفى يعيش في ولاية أراغوا شمال فنزويلا، بحسب ما أوضحت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز. وبعد إدخاله مستشفى خاصا، كشف اختبار قبل ثلاثة أيام أنّه كان مصابا بكوفيد-19. وأضافت رودريغيز أنّه حتّى الآن، تمّ تشخيص 107 إصابات بالفيروس في فنزويلا.

وأمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق بفرض إجراءات الحجر الصحّي في سائر أنحاء البلاد، وذلك للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ في الدولة الأميركية اللاتينية.

وفي بنما، قال مسؤولون في قطاع الصحة، إن البلاد سجلت 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 674. وأضافوا أن شخصا توفي ليصل عدد الوفيات إلى 9 في المجمل. ونقل 83 شخصا إلى المستشفى.

وفي جنوب إفريقيا، توفي شخصان، الجمعة، بسبب فيروس كورونا، ووصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 1000 حالة، و927 في اليوم السابق.( النهاية)