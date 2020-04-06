العالم الفلسطيني عدنان مجلي يعلن عن تقدم ملموس في صناعة اجهزة الفحص السريع

(المستقلة).. أكد العالم الفلسطيني عدنان مجلي في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين بأنه في هذه الفترة العصيبة يتابع كل الجهود بشأن تطورات أزمة الكورونا وانعكاساتها, ويقوم بجهد كبير ضمن الطواقم العاملة لحماية المجتمع من فيروس كورونا .

وأشاد مجلى بالاستعدادات التي تقوم بها الطواقم الطبية للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، داعيا إلى توسيع نطاق عملها بإقامة أماكن للحجر الصحي وإدارتها، من خلال طواقمها الطبية المتخصصة. واستمرار الزيارات الميدانية لأخذ عينات عشوائية لتعزيز صحة وسلامة المواطن ومن اجل محاصرة الوباء .

واعلن مجلى عن تقدم ملموس في صناعة أجهزة الفحص السريع للفيروس ، معربا عن الأمل بالشفاء العاجل للمصابين في جميع البلدات والمدن في فلسطين.

وطالب بتوفير مساعدات دولية لسلطة الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا.مؤكدا بالقول ” علينا ان نستعدَّ لمرحلة ما بعد “كوفيد 19 وهي فحص الإنسان أينما كان في الشركة المصنع الشارع واستعداد الإنسان لخوض حرب بيولوجية “.