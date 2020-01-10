العاصمة بغداد تعيش حالة عصيبة، انفجارات وحرائق ومظاهرات

المستقلة … تشهد العاصمة بغداد منذ يوم أمس الجمعة أحداث متتالية جعلتها تعيش حالة عصيبة جدا وذلك بسبب وقوع العديد من الأحداث التي طلعت من الوضع الأمني فيها مرتبك و وقوع العديد من الحوادث.

حيث خرج اليوم الاف المحتجين الى ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات في العاصمة بغداد للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية التي دخلت اليوم الجمعة، يومها المائة.

إنفجار في البتاوين وسط العاصمة بغداد

أعلن مصدر أمني، يوم أمس الجمعة، عن وقوع انفجار لم تعرف طبيعته في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، يذكر أن التفجير عبارة عن رمانة يدوية القاها مجهولون قرب مطعم جنة بغداد، مما أدى الى اصابة ثلاثة اشخاص و تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

حرائق قرب أمانة العاصمة

كما ان متظاهرين قاموا مساء يوم امس الجمعة، بحرق اطارات في ساحة الخلاني وقرب مبنى امانة بغداد،فيما قامت القوات الامنية بمنعهم من الحرق.

حرائق في كلية اليرموك

و في هذه الاثناء تعرضت كلية اليرموك الى حرق في الاقسام الداخلية للطلبة وتحركت فرق الدفاع المدني الى موقع الحريق لاخماده والسيطرة عليه دون وقوع اية إصابات مادية او بشرية.