العاب مجانية على متجر التطبيقات Google Play لفترة محدودة

المستقلة / يمتلئ متجر التطبيقات بمئات التطبيقات والألعاب التى تصدر بشكل يومى، ويعتبر متجر تطبيقات جوجل Google Play متجر حيوى لمستخدمى هواتف أندرويد الذى يصل عددهم إلى مليارات المستخدمين، ويتنوع المتجر ما بين التطبيقات والألعاب التى نقوم بتحميلها يوميا وتثبيتها على هواتفنا.

وتتميز التطبيقات والألعاب الموجودة على متجر التطبيقات Google Play جوجل بلاى خاصة التطبيقات التى تتطلب اشتراكا بالأساس بأنها تحتوى على خصائص وميزات أفضل من التطبيقات المجانية، كما أنها تعد تطبيقات موثوقة لا تؤذى الهواتف من خلال الروابط الضارة الموجودة في التطبيقات المجانية.

ومن حين لآخر يقوم متجر تطبيقات جوجل بإطلاق عدد من العروض على التطبيقات التى تتطلب اشتراكا من المستخدمين، بتوفيرها لهم مجانا لفترة معينة، وذكر موقع عالم التقنية أن المتجر قام بإتاحة 12 لعبة مجانا للمستخدمين لفترة معينة أقصاها سبعة أيام لبعض الألعاب وهى :

– Missile Dude RPG: Tap Tap Missile : سعر الاشتراك 1.99 دولار أمريكى ، مجانية لمدة أربعة أيام .

– Crazy Halloween Puzzle سعر الاشتراك 0.99$ دولار أمريكى مجانية لمدة خمسة أيام.

– لعبة Emoji Match: A sliding puzzle: سعر الاشتراك 0.99$، دولار أمريكى مجانية لمدة خمسة أيام.

– Fast Calc : سعر الاشتراك 0.99$، دولار أمريكى مجانية لمدة خمسة أيام.

– Hairy Letters : سعر الاشتراك 3.99$، دولار أمريكى مجاني لمدة خمسة أيام.

– Dungeon Shooter : The Forgotten Temple : سعر الاشتراك 1.49$، دولار أمريكى مجانية لمدة ستة أيام.

– Even and Odd Premium : سعر الاشتراك 0.99$، دولار أمريكى مجانية لمدة ستة أيام

– My Little Star VIP : Idol Maker : سعر الاشتراك 0.99$، دولار أمريكى مجانية لمدة ستة أيام.

– Connect: cute monsters and food. Casual game : سعر الاشتراك 0.99$، دولار أمريكى مجانية لمدة ستة أيام.

– Hero Evolution2 : SP : سعر الاشتراك 2.49$، دولار أمريكى مجانية لمدة سبعة أيام.

– Heroes Defender Fantasy – Epic Tower Defense Game : سعر الاشتراك 1.99$، دولار أمريكى مجانية لمدة سبعة أيام.

– Sudoku Pro – Ad Free : سعر الاشتراك 2.49$، دولار أمريكى مجانية لمدة سبعة أيام.