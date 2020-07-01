الطيران المدني تقرر استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة

(المستقلة)..أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء ، استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد لغاية الخامس عشر من تموز الجاري.

ويشمل القرار ،حسب بيان عن اعلام سلطة الطيران، الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد .

وأشارت الى العمل على منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج ،استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)..