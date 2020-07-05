الطيران المدني العراقي يوضح قرار تعليق الرحلات في داخل البلاد وخارجها

(المستقلة)… أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي توضيحا بشأن قرار تعليق الرحلات واخذ تعهدات من المسافرين.

وقال بيان للاعلام السلطة وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان ” هذا التوضيح للرأي العام والمسافرين العراقيين في داخل البلاد وخارجها وإنها “تبذل جهوداً ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل تقديم جميع التسهيلات اللازمة لغرض سفرهم أو رجوعهم إلى بلدهم بالسرعة الممكنة”.

وأضاف البيان أن “قرارها الأخير بتعليق الرحلات الجوية المنتظمة لغاية الخامس عشر من تموز الجاري ماعدا الرحلات الاستثنائية لعودة العراقيين والموافقة على سفرهم إلى الخارج للذين لديهم إقامة في الدول المغادرين اليها، إنما جاء استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لقرارها (41) لسنة 2020 في جلستها السادسة المنعقدة بتاريخ 2020/4/27 ، والتي تنص ” الموافقة على سفر المواطنين العراقيين وعوائلهم من العراق إلى الدول التي لديهم إقامة فيها ، مع اخذ تعهد خطي رسمي منهم بعدم عودتهم إلى العراق لحين زوال وباء فيروس كورونا بشكل نهائي”.

وأكد البيان “التزام السلطة الكامل بتنفيذ قرارات الجهات العليا في العراق المتمثلة بمجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، لحين حصول أي مستجد بشأن عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد إلى طبيعتها”.

واقتصرت الرحلات الجوية خلال تلك الفترة على تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في أنحاء العالم. ووفق خبراء الصحة فإن تلك الرحلات فاقمت إصابات فيروس كورونا في البلاد .(النهاية)