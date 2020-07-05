الطقس يصل إلى 50 درجة مئوية في العراق خلال اليومين المقبلين

المستقلة … توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا حارا جدا في المنطقتين الوسطى والجنوبية بدرجات حرارة تصل الى 50 مئوية في بعض المحافظات. وذكر بيان للهيئة ” ان طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاثنين مشمسا حارا جدا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س تنشط نهارا في اقسامها الشرقية الى (30-40 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الشمالية طقس مشمس حار مع بعض الغيوم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10)كم. وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 29 مئوية والعظمى 49 مئوية. وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 27 مئوية واعلاها في ميسان 33 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 42 مئوية واعلاها في صلاح الدين وميسان والناصرية والبصرة 50 مئوية. وتبقى الاجواء على حالها طقسا وحركة رياح يوم الثلاثاء المقبل مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وتبقى على معدلاتها في الوسطى. وتوقعت الهيئة ايضا استمرار الاجواء الحارة جدا الى نهاية الاسبوع الحالي.