الطقس في العراق : استمرار تساقط الامطار خلال الاسبوع الحالي

(المستقلة) … توقعت هيئة الانواء الجوية، السبت، استمرار تساقط الامطار خلال الاسبوع الحالي، مبينة ان درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن معدلاتها.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “الطقس سيكون اليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وفرصة لحدوث عواصف رعدية”، مبينة ان “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الجبلية”.

واضافت الهيئة ان “الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم الاحد بين غائم جزئي وغائم مصحوب بتساقط امطار خاصة في الاقسام الشرقية يتحول تدريجيا وابتداء من الاقسام الغربية الى صحو”، مشيرة الى ان “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون بين غائم جزئي وغائم مصحوب بتساقط امطار خاصة في الاقسام الجبلية ليلا”.

وتابعت الهيئة ان “الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية ليوم الاثنين سيكون غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية بين غائم جزئي وغائم مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة”.

ولفتت الهيئة الى ان “الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية ليوم الثلاثاء سيكون غائم مصحوب بتساقط امطار وحدوث عواصف رعدية يتحول تدريجيا وابتداء من الاقسام الغربية الى غائم جزئي”، موضحة ان “درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن معدلاتها خلال هذه الايام”.

يذكر ان مناطق العراق شهدت تساقط أمطار خلال الأسبوعين الماضيين بعد ان كادت شحة الامطار خلال موسم الشتاء تؤدي الى الجفاف خلال العام الحالي.