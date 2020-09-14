الطقس العراق سيكون صحوا وحارا لتأثره بامتداد شبه مداري

المستقلة ..تشير التوقعات الجوية إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي شبه مداري مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتصل في بعض المحافظات إلى 48 درجة مئوية.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “التوقعات الجوية تشير إلى استمرار تأثر العراق بامتداد المرتفع الجوي شبه المداري ليكون الطقس في المناطق كافة خلال اليوم صحوا وحارا”.

وأضاف أن، “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة لتتراوح ما بين 10-20 كم، وتنشط إلى 30 كم في العاصمة بغداد وبابل والديوانية والنجف والسماوة

وتابع، “أما درجات الحرارة في المحافظات العراقية خلال اليوم الاثنين، على النحو التالي”:

دهوك 40

الموصل 44

اربيل 41

السليمانية 39

كركوك 42

ديالى 45

صلاح الدين 45

الأنبار 44

بغداد 45

بابل 46

كربلاء 43

واسط 45

النجف 43

الديوانية 47

السماوة 47

ميسان 48

ذي قار 48

البصرة 47

ولفت إلى، أنه “لاتزال التوقعات تشير إلى بداية انخفاض درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل في اغلب المدن بشكل تدريجي، نتيجة لتزحزح المرتفع الجوي شرقا واندفاع كتلة هوائية معتدلة يزداد تأثيرها نهاية الشهر، والانخفاض سيكون بفارق 6 درجات مئوية عما هي عليه الان”.