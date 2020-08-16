الطقس : العراق سيتأثر بمرتفع جوي وموجة حر تستمر لعدة ايام

المستقلة .. تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار تأثر العراق بمرتفع جوي، واقتراب موجة حر جديدة قد تستمر لعدة أيام.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إنه “يستمر تأثر البلاد بامتداد المرتفع الجوي ليكون الطقس في المناطق كافة مشمس بشكل عام”.

واضاف، أن “الرياح ستكون خلال اليوم شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم وتنشط احيانا الى (40) كم”.

وتابع، “درجات الحرارة ستكون مقاربة لماسجل خلال يوم أمس مع انخفاض طفيف شمال البلاد لتسجل البصرة 46، وميسان 45، وذي قار 44، والسماوة 44، والنجف 44، وواسط 44، والديوانية 43، وبابل 44، وبغداد 43، وكربلاء 43، وديالى 45، والانبار 42، وصلاح الدين 41، والسليمانية 37، وكركوك 40، واربيل 38، والموصل 39، ودهوك 32”.

واشار إلى، أن “المناطق الجبلية ستسجل درجات منخفضة بواقع 25 درجة وتكون الأجواء باردة ليلا”.

ولفت السلامي إلى، أن “شمال المحيط الاطلسي ‏في طور القيم السالبة ويتزامن مع التذبذب القطبي وبالتالي هناك مؤشرات لموجة حر قصيرة نهاية الشهر وبداية الشهر المقبل قد تستمر لـ 3 ايام فقط”.

وبين، “خلال الاسبوعين المقبلين يبدأ تشكل منخفض البحر الاحمر الداعم للحالات الماطرة وحالات عدم الاستقرار والتي غالبا ماتكون بدايتها محدودة وتتمثل في المناطق الساحلية”.