الطقس : الشهر المقبل سيشهد تحولات جوية مع فرص لتساقط الامطار

المستقلة … توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ، أن يشهد الشهر المقبل تحولات في الطقس، لافتا الى وجود فرص “عالية” لهطول الأمطار.

وقال عطية في تدوينة تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “خرائط بخار الماء والحمل الحراري بداية شهر أيلول المقبل تشير إلى فرص عالية لحالة جوية ممطرة في العراق وبلاد الشام وغرب السعودية مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة بشكل وقتي، فضلاً عن اشباع الطبقات ببخار الماء اللازم لتشكل سحب ركامية بشرط وجود حمل عالي”.

من جانبه قال المتنبئ واثق السلامي، إن “منخفضاً جوياً يتمركز حالياً شمال شرق تركيا مصحوباً بموجة أمطار غزيرة تصل بعضها لمناطق شمال العراق”.

وتوقع السلامي، أن “تجدد فرص الأمطار، اليوم، لتشمل مناطق من دهوك والأجزاء الشمالية الشرقية منها مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يطال أيضاً مدن الوسط”.

كما بيّن، أن “المنخفض الجوي ما يزال يؤثر بقوة على الأجزاء الشرقية من تركيا مسببا طقساً ممطراً بغزارة وفيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق هناك”.

وتوقع، أن “تندفع بعض السحب الرعدية الممطرة نحو مناطق من شمال البلاد اليوم”.