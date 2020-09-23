الطقس : استمرار حالة عدم الاستقرار المناخي في العراق خلال الأيام المقبلة

الطقس : استمرار حالة عدم الاستقرار المناخي في العراق خلال الأيام المقبلة

المستقلة / – تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار المناخي في العراق خلال الأيام المقبلة تمهيداً لـ”انهيار” المنظومة الجوية الصيفية.

وقال المتنبئ الجوي واثق سلامي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “الأجواء بشكل عام صافية ولا تغيير يذكر ماعدا نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية خصوصا في مدن الفرات الاوسط والجنوب حيث تسجل معدل 40 كم/س”.

وأضاف، أن ” درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس ماعدا انخفاض طفيف في مناطق الشمال والوسط لتسجل

دهوك 33

الموصل 36

اربيل 35

كركوك 39

السليمانية 34

صلاح الدين 40

ديالى 42

الأنبار 40

العاصمة بغداد 42

كربلاء 40

بابل 42

واسط 44

الديوانية 44

النجف 42

السماوة 45

ميسان 45

الناصرية 45

البصرة 46″.

وأشار المتنبئ الجوي إلى “ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية في مناطق شمال غرب وغرب البلاد صباحا حيث تصل الى حدود 45% مدى الرؤيا عموما يتراوح بين 18-25 كم في الأجواء الاعتيادي”.

من جهته توقع الراصد الجوي علي الموسوي “استمرار التذبذب مابين انخفاض وارتفاع على درجات الحرارة خلال ماتبقى من الاسبوع الجاري اضافة الى الاسبوع المقبل”.

وأضاف الموسوي، “مع نهاية العشرة الاولى من الشهر المقبل سوف تنهار المنظومة الجوية الصيفية استعداد لبدأ موسم الامطار”.

واشار إلى أن مناخ البلاد “سوف يودع درجات الحرارة الاربعينية في اغلب المناطق مع نهاية العشرة الاولى من الشهر المقبل”.

وأشار المتنبئ الجوي، إلى احتمالية أن “يكون فصل الخريف ذو امطار حول المعدل الى اقل من المعدل”.

وتابع أن “المؤشرات الأولية قابلة للتغيير بنسبة 90% تشير الى حالة ضعيف من عدم الاستقرار الجوي تشمل مناطق محدودة من البلاد مع بداية الشهر المقبل”.

وحذر الموسوي، من “التقلبات الحرارية خلال الفترة المقبلة التي يحتمل ان تنعكس على صحة الانسان من قبيل انتشار الانفلونز الموسمية ونزلات البرد لذا يرجى اخذ الاحتياطات اللازمة”.