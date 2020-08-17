الطقس العراق : اجواء معتدلة خلال الاسبوع

المستقلة …تشير التنبؤات الجوية إلى اعتدال الاجواء خلال هذا الاسبوع، وذلك مع اقتراب ’اخدود علوي’ من اجواء العراق.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة ، إن “مرتفعا جويا شبه مداري يتواجد فوق افريقيا ويمتد الى وسط اوروبا فيما تتقدم كتلة علوية معتدلة نسبياً من شمال شرق اوروبا نحو جنوب شرقها وغرب اسيا وذيول اخدود علوي عبر روسيا وتركيا ثم العراق”.

واضاف، “في ظل هذه الظروف الجوية من المتوقع ان تشهد اجواء البلاد اعتدالا خلال هذا الاسبوع”.

من جانب آخر قال السلامي إن “72 يوما مضت من فصل الصيف و 20 يوما بقيت لبداية فصل الخريف مناخيا”.