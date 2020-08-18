الطقس : اجواء مشمسة صيفية مع استقرار نسبي في درجات الحرارة

المستقلة.. تشير توقعات الطقس الى ان اجواء ستكون مشمسة صيفية، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، بسبب استمرار المنخفض الموسمي العربي.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “كافة مناطق البلاد ستشهد اليوم اجواء مشمسة صيفية اعتيادية ولا تغيير متوقع على الاجواء، حيث يستمر تأثير المنخفض الموسمي العربي”.

واضاف السلامي، “اما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في مناطق شمال البلاد (١٠-٢٠) كم/ ساعة، ونشطة في مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب(٢٠-٤٠) كم/ساعة”.

وتابع، “وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى ستكون مقاربة لما سجل يوم أمس حيث ستسجل البصرة ٤٦، ميسان ٤٦، ذي قار ٤٤، السماوة ٤٣، الديوانية ٤٢، النجف ٤٢، واسط ٤٤، بابل ٤٢، كربلاء ٤٢، بغداد ٤٣، الانبار ٤٢، ديالى ٤٣، صلاح الدين ٤١، كركوك ٤٠، السليمانية ٣٨، اربيل ٣٩، الموصل ٣٩، دهوك ٣٦”.