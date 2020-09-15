الطقس : اجواء صيفية مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق العراق

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار الأجواء الصيفية في أغلب مناطق العراق مع ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل العام.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “من المتوقع ان تشهد محافظة ميسان والبصرة أجواءً حارة ورطبة خلال اليوم نتيجة لسكون الرياح وتحولها الى الاتجاه الجنوبي الشرقي، بينما يستمر تأثير الرياح الشمالية الغربية على باقي المناطق مع نشاط بسرعة تتراوح بين (20-40) كم في الساعة”.

وأضاف، أن “درجات الحرارة ستكون مرتفعة خلال اليوم، حيث ستتراوح في مدن الشمال ما بين (38-44)، أما في الوسط والجنوب من (43-46)”.

ولفت السلامي، إلى أنه “بعد صيف حار ولاهب واجواء مرهقة تعرض لها العراق طيلة هذا الشهر، بدأت ملامح الانفراج تقترب رويدا رويدا ومؤشرات انتهاء الاجواء الحارة بدأت تلوح في الأفق في نماذج الطقس المختلفة”.

وبين، “حيث تشير نماذج الطقس إلى اندفاع موجة شبه قطبية باردة قادمة من الشمال ترافق منخفضا باردا، وتسبب تراجع الكتلة الحارة وانحسارها بعيدا لتحل محلها وتتزامن مع موعد الإنقلاب الخريفي يوم 21 أيلول أو بعده بأيام قليلة”.

وتابع، “درجات الحرارة المتوقع أن تسجلها مدن العراق الوسطى والجنوبية خلال تلك الفترة ستكون من 40 فما دون، ومدن الشمال أقل من ذلك بعدة درجات، فيما ستكون البرودة محسوسة خلال ساعات الليل المتأخرة وأوقات الصباح الاولى، لتنتهي بذلك حلقات المسلسل الصيفي العراقي بنهاية مبشرة”.