المستقلة …تؤكد التنبؤات الجوية إلى إستمرار درجات الحرارة في العراق ضمن معدلاتها الحالية حتى يوم الخميس المقبل قبل أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً لعدة أيام.

وبحسب نشرات جوية صادرة عن مختصين في مجال التنبؤات الجوية ، فإن “درجات الحرارة ستبقى حتى يوم غد الخميس أقل من مُعدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، بحيث ستكون الأجواء حارة نهاراً جنوبا ووسط البلاد ومُعتدلة في المناطق الجبلية ومائلة للحرارة الى حارّة نسبياً في باقي المناطق، أما خلال الليل فتكون الأجواء لطيفة بشكلٍ عام”.

وتوقع متنبئون أن “تتراوح درجات الحرارة العُظمى في عموم البلاد بين 36 الى 46 درجة مئوية لغاية يوم الخميس المقبل”.

وبشأن حركة الرياح فإنها ستكون “شمالية غربية نشطة السرعة خلال الساعات النهار في أغلب المناطق وتصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم مسببة تصاعد الأتربة والغبار قليلاً”.

كما يرجح، ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع إلى اعلى مُعدلاتها السنوية لأيام معدودة بينما سترتفع احتمالات هطول الأمطار في بعض مناطق البلاد خلال مطلع الشهر المقبل.

وقال المتنبئ صادق عطية في توضيح تابعه “ناس”، إن “مرتفعاً جوياً يتمركز على تركيا والشام وشمال العراق ووسطه يسبب ارتفاع بدرجات الحرارة مع بداية شهر أيلول”، مبيناً أن “نزولاً قطبياً ستشهده مناطق من وسط أوروبا وجنوبها لكنه سيرواح مكانه ويتلاشى”.

ورجح عطية، وفق المعطيات الحالية، أن لا يؤثر النزول القطبي الأوروبي على أجواء العراق بسبب قوة “مرتفع الصد” الذي يمنع توغله أكثر نحو شمال الجزيرة والعراق، مشيراً إلى أن “الحديث عن الأمطار لهذا الوقت مازال مبكراً وننتظر تطورات تمركز المرتفع”.