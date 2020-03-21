المستقلة /”غسل اليدين بشكل منتظم ومسهب”، هكذا جاءت توصية منظمة الصحة العالمية إلى جانب عدد من الطرق الوقائية الأخرى للحماية من فيروس كورونا .

غسل اليدين يجب أن تكون بطريقة صحيحة من أجل الوقاية من الفيروس المتفشي، وللحفاظ على منع انتقال البكتريا لليدين. وذكرت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح للمواطنين حول الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وهي:

– يجب أن تبل اليدين أولًا بالمياه.

– وضع مقدار من المحول أو الصابون كافيًا لتغطية اليدين.

– يجب توزيع الصابون على يديك جيدًا عند غسلها.

– نظف يديك عن طريق فركها بمطهر كحولي.

– الحرص على فرك اليدين مع تشابك الأصابع.

– يجب وضع أصابع اليد اليمني مع راحة اليد اليسرى، وفرك ظهر الأصابع للتخلص من الأوساخ.

– الحرص على تنظيف الفراغات بين الأصابع من الأوساخ المتراكمة، عن طريق فرك اليد اليمني بحركة دائرية، بحيث تتشابك بأصابع اليد اليسرى.

– يجب غسل اليدين بالماء الدافئ جيدًا.

– تجفيف اليدين جيدًا بمنشفة نظيفة تستخدم لمرة واحدة فقط.

– استخدم المنشفة لغلق حنفية المياه.

– بهذه الخطوات تصبح يديك آمنة وخالية من الجراثيم.

وذكرت “الصحة العالمية”، أن السبل الأكثر فعّالية لحماية نفسك والآخرين من الفيروس تتمثل في المواظبة على تنظيف اليدين، وتغطية الفم عند السعال بثني المرفق أو بمنديل ورقي، والابتعاد مسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) عن الأشخاص الذين يسعلون أو يعطسون.