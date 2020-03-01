الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات للتحصن ضد كورونا

المستقلة /صرحت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الطبيبة، آنا بوبوفا، أن جميع الكمامات الطبية التي تباع في الصيدليات هي علاج فعال للفيروس التاجي “كوفيد-19″، في حال استخدامها بشكل صحيح.

وقالت بوبوفا: “إذا اتبعت شروط ارتداء الكمامات بشكل صحيح، بينها ارتداء كمامة نظيفة كل ساعتين أو ثلاثة ساعات كحد أقصى… فإنها ستحميك حتما من الإصابة بالعدوى”.

وأكدت الطبيبة، أنه من الخاطئ للغاية أن تمسح يديك بالكمامة أو تمسحها بأي سطح مثل الطاولة ومن ثم تضعها على وجهك… وأضافت بوبوفا أن الفيروس الجديد لا يمتلك خصائص خارقة فهو غير قادر على اختراق الأسطح السميكة لهذا من المؤكد أن ارتداء الكمامة سيحمي من خطر الإصابة”.

كما نصحت الطبيبة بالامتناع عن السفر إلى دول أخرى، لكن في حال السفر يجب اتباع جميع قواعد الوقاية من الفيروس منها غسيل اليدين والانتباه لنظافة الأجهزة الاكترونية التي تستخدمونها بالإضافة إلى تنظيف الوجه والأنف خلال النهار… واستدعاء الطبيب في حال الشعور بأي وهن أو ضعف أو في حال ملاحظة الحالة لدى الأقرباء”.