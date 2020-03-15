الطريقة الأمثل لتنظيف بشرتك في المساء

المستقلة / لا شك في أنك تقومين بتنظيف بشرتك يومياً قبل النوم. لكن هل تساءلت مرة عما إذا كنت تفعلين هذا بالطريقة الصحيحة؟

ربما لا، ولهذا من المفيد أن تتعلمي كيفية القيام بذلك من دون اخطاء. فهذا يسمح للبشرة بالتنفس والتجدد مع الحد من تأثير العوامل الضارة عليها بحسب (مجلة لها).

1 احرصي إذاً على عدم استخدام الصابون لغسل الوجه لأن هذا قد يسبب جفاف بشرته. أما إذا كنت تصرين على هذا فلا تترددي في استشارة اختصاصي الجلد الذي يمكن أن يصف لك نوعاً مناسباً تماماً لبشرتك.

2 لا تنسي تقشيرها بين الحين والآخر، أي مرة أسبوعياً على الأقل. ولهذه الغاية اختاري المكونات الطبيعية.

3 اغسلي وجهك دائماً بالماء الفاتر لأن هذا يساعد على تخليص البشرة من السموم. وحاولي أن تدليكها أثناء ذلك بلطف ومن دون الضغط عليها بشدة.

4 جففيها بعد هذا بواسطة منشفة ناعمة ونظيفة على طريقة التربيت ومن دون فرك. كرري هذه الخطوات يومياً وتذكري أنه من الضروري أن تنظفي بشرتك جيداً أيضاً في الصباح وخلال النهار قبل أن تطبقي المكياج عليها.