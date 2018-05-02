الطاقة الوزارية تناقش خطة وزارة الكهرباء لصيف 2018

(المستقلة).. ناقشت لجنة اطاقة الوزارية في اجتماع عقدته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خطة وزارة الكهرباء لصيف 2018 وإكمال استعداداتها لتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية واضافة عدد من الوحدات التي ستدخل للعمل خلال الايام المقبلة مما سيحسن من تزويد المواطنين بالكهرباء.

وذكر بيان عنم مكتب رئيس الوزراء، ان اللجنة ناقشت ايضا مشروع وحدة الهدرجة وتحسين وقود البنزين في محافظة كركوك .

وناقشت اللجنة كذلك استكمال مشروع محطة صلاح الدين الحرارية وتمويل باقي المشروع من موارد اتفاق اطار التعاون مع الجانب الحكومي الصيني .

كما قررت قيام وزارة المالية بمناقلة مبلغ تخصيص وتمويل 65 مليار دينار من فقرة سداد المستحقات للكهرباء المجهزة الى الدوائر الحكومية مديريات انتاج ( البصرة والناصرية والوسطى وصلاح الدين والفرات الاوسط والشمالية ) لديمومة تشغيل المنظومة الكهربائية .

ووجهت اللجنة وزارة النفط بتجهيز وزارة الكهرباء بكمية 4000 متر مكعب يوميا من مادة زيت الغاز لتشغيل المحطات في فصل الصيف.

كماوافقت اللجنة على تخصيص وتمويل مبلغ 5 مليارات دينار لمشروع السابلة وإكمال باقي الاعمال لمشروع القناة المبطنة لإرواء 90 الف دونم بين محافظتي ميسان وذي قار وتسديد الديون .

وناقشت اللجنة ايضا عدداً من المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال واتخذت عدداً من القرارات ، اضافة الى متابعة التوجيهات والقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة .