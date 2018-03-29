الطاقة الوزارية تحيل عقد خدمة حقل شرق بغداد الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه

(المستقلة).. وافقت لجنة الطاقة الوزارية على احالة عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الجزء الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقد، اليوم الخميس، برئلسة رئيس الوزراء حيدر العبادي اهمية استخراج النفط الخام من محافظة بغداد والذي بدوره يجهز محطات الطاقة الكهربائية للمحافظة دون الحاجة لنقله من المحافظات الاخرى.

كما ناقشت اللجنة مشروع توسعة حقل الناصرية النفطي لزيادة الانتاج من ١٠٠ الف برميل يوميا الى ٢٠٠ الف برميل يوميا ووجهت اللجنة وزارة النفط بإكمال جميع الاجراءات القانونية لعرضه على مجلس الوزراء .

و تمت مناقشة تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الكهرباء والنفط لغرض النظر بإمكانية شركات القطاع الخاص العراقية بانشاء محطة تفريغ للغاز الجاف والذي بدوره يغذي الخط الذي يزود محطات الطاقة بالكهرباء.

كما ناقشت اللجنة عددا من المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال واتخذت عددا من القرارات، وكذلك متابعة التوجيهات والقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة.