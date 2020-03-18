الطاقة الذرية تفحص عينات تراب مطار كربلاء الدولي بعد القصف الامريكي

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت العتبة الحسينية كربلاء ، اليوم الاربعاء، إن “وفدا من لجنة الطاقة الذرية تفحص موقع القصف الامريكي لمطار كربلاء الدولي الجمعة الماضية للتأكد من عدم وجود مواد جرثومية .

وقال رئيس قسم الاعلام بالعتبة علي شبر لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “الوفد زار موقع مطار كربلاء الدولي قيد الانشاء لفحص التربة “.

وأضاف الهدف ” من الزيارة جاء للتأكد من خلو أرض المطار من وجود مواد جرثومية بسبب القصف الامريكي “.

وكانت منشآت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت فجر الجمعة (13 اذار 2020)، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي ، مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ، إضافة الى حدوث أضرار كبيرة في المنشآت الإدارية والخدمية .