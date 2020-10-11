الطاقة الذرية: إيران ليس لديها ما يكفي من اليورانيوم لصناعة قنبلة نووية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لصحيفة نمساوية أن إيران ليس لديها في هذه المرحلة ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية واحدة، طبقاً للمعايير الرسمية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف جروسي، في مقابلة مع صحيفة دي برس نشرتها على موقعها الإلكتروني أمس: “يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به. وهذه الكمية تزداد كل شهر”.

ورداً على سؤال عن المدة التي ستحتاج إليها إيران لصنع سلاح نووي، قال جروسي: “في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتحدث عن الوقت… ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية. إيران ليس لديها هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي”.

وتنفي إيران امتلاكها برنامج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص لأغراض الطاقة فقط.