الطاقة الدولية: إنتاج إيران النفطي الأدنى منذ ثلاثة عقود

(المستقلة)… قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن إنتاج إيران من النفط الخام خلال آب الماضي، تراجع لأدنى مستوى منذ 30 عاما، تحت ضغوطات العقوبات الأمريكية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن إنتاج إيران النفطي تراجع بـ 40 ألف برميل يوميا ، إلى متوسط 2.19 مليون برميل يوميا خلال أب الماضي.

والأربعاء أورد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أن إنتاج إيران النفطي تراجع في أغسطس الماضي إلى 2.19 مليون برميل يوميا، مقارنة مع أزيد من 2.2 مليون برميل يوميا في تموز 2019.

ووفق تقرير الوكالة، فقد انسحب التراجع في الإنتاج على الصادرات، التي هبطت بواقع 170 ألف برميل يوميا في أب، إلى 200 ألف برميل.

يأتي ذلك، استمرارا لأزمة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وطالت صناعة الخام في البلاد منذ تشرين ثاني الماضي.

وفي أيار الماضي، أنهت واشنطن إعفاءات منحتها لبعض الدول لمواصلة استيراد النفط الإيراني في إطار سعيها إلى خفض مبيعات طهران من النفط إلى الصفر.

وقبيل فرض العقوبات الأمريكية، كانت متوسط الإنتاج النفطي اليومي لطهران، 3.85 ملايين برميل.(النهاية)