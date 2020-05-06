الطائي يفتي بحرمة استيراد المحاصيل الزراعية

(المستقلة)..افتى المرجع الديني قاسم الطائي بحرمة استيراد المحاصيل الزراعية التي يمكن توفرها في العراق ، محملا الحكومة مسؤولية إحراق حقول الحنطة والشعير والدواجن.

وقال الطائي في تغريدة له على “تويتر”، ان “مسلسل إحراق مزارع الحنطة والشعير والدواجن، يندرج ضمن أضخم ملفات الفساد، ويكشف مدى تنفذ المفسدين في الدولة العراقية بحيث انهم يفاتحون وزير الزراعة من أجل السماح لهم باستيراد المواد الزراعية مقابل مليار دينار شهريا، كما صرح الوزير بذلك”.

وعد، أن “استيراد مواد غير ضرورية أو يمكن توفيرها في البلد موجب للإضرار بالشعب وهو محرم شرعا وقانونا وعرفا”.

وأضاف “من موقعنا الديني والاجتماعي نحمل الحكومة المركزية المسؤولية الكاملة للكشف عن هؤلاء الفاسدين الذين بجوعون الشعب العراقي أمام أنظارها ولا تحرك ساكنا”.