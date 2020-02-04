الطائي يدعو للتعامل بلغة العقل مع مطالب المتظاهرين

(المستقلة)..دعا المرجع الديني قاسم الطائي، جميع الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التحلي بالحكمة، وتغليب لغة العقل بالتعامل مع مطالب المتظاهرين.

وقال الطائي في بيان ، اليوم الثلاثاء، ان “اللجوء الى استخدام العنف ووضع شرائح المجتمع العراقي في مواجهة مع بعضهم البعض، سيجر العراق الى عواقب وخيمة وسيدخله الى سيناريوهات متعددة ستؤدي الى إضعافه”.

واضاف، ان “المشهد العراقي يتطلب من جميع قادة المجتمع، ان كانوا على مستوى مراجع دين ونخب ثقافية وعلمية وشيوخ عشائر الى التدخل وتغليب لغة العقل والحكمة ومحاولة اطفاء الفتنة التي تلوح بالافق”.

وعبر الطائي، عن استعداده بـ “التدخل بين الإطراف صاحبة العلاقة لاطفاء هذه الفتنة”.

يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت توترا في المشهد العراقي بعد حصول تصادم بين المتظاهرين واصحاب القبعات الزرق من انصار التيار الصدري الذين نزلوا الى الساحة بطلب من زعيم التيار مقتدى الصدر لغرض التصدي لمن وصفهم بـ”المندسين”، والتنسيق مع القوات الامنية لغرض اعادة الدوام الرسمي، وفتح الطرق التي اغلقها المحتجون في المناطق التي تشهد تظاهرات في العراق.