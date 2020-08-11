الضرائب العامة : الإيرادت المتحققة خلال تموز بلغت نحو 177 مليار دينار

المستقلة … قالت الهيئة العامة للضرائب، الثلاثاء، إن إيرادتها المتحققة خلال شهر تموز الماضي، بلغت نحو 177 مليار دينار، بزيادة بلغت 15%، في المئة عن الشهر السابق.

وذكر مدير عام الهيئة، شاكر الزبيدي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته المستقلة، إن “الضرائب العامة تحقق فائضاً مالياً لدعم خزينة الدولة على الرغم من تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على اقتصاديات العراق والعالم”.

وأضاف أن “الضرائب العامة هي صاحبة أعلى معدل إيراد بنسبة 40 في المئة من إجمالي إيرادات الجمارك ،الذي يسهم في تعزيز الموازنة العامة بعد الإيرادات النفطية”، مشيراً إلى أن”هذه الإيرادات ستمكن الاقتصاد الوطني من دعم الاستثمارات والتنمية الوطنية”.

وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أحصت إيرادات النصف الأول من العام الجاري ،مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت أكثر من ترليون و500 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري بالرغم من إجراءات جائحة كورونا وتأثيرها على الحركة التجارية”.