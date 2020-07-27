الضاري : السكوت عن قمع المتظاهرين يمثل وصمة عار بجبين العملية السياسية

المستقلة / متابعة /- قال جمال الضاري رئيس حزب المشروع الوطني ، ان السكوت عن قمع المتظاهرين في ساحة التحرير وعدم محاسبة قتلة المحتجين يمثل وصمة عار بجبين العملية السياسية .

واكد الضاري في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان قمع المتظاهرين وعدم محاسبة قتلة المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة يمثل وصمة عار بجبين العملية السياسية التي اصبحت تتاجر بدماءهم واصواتهم .

وشدد الضاري ، الذي غالبا ما ينتقد العملية السياسية في العراق ، على ان الماضي القريب يشهد بان لا صوت يعلو فوق صوت الشعب ، متمنيا الرحمة لشهداء العراق والشفاء العاجل للجرحى.

وختم الضاري تغريدته بهشتاغ : #التحرير_تقمع