الصين : نجاح عملية زراعة رئتين لمصاب بكورونا

وبينت المستشفى أنه تم تشخيص إصابة المريض البالغ من العمر 59 عاما بفيروس كوفيد-19، يوم 26 من كانون الثاني الماضي، لكن العديد من نتائج اختبار الحمض النووي جاءت سلبية بعد تركيب قصبة هوائية له ودعم الأكسجة الغشائية خارج الجسم والعلاج بالعقاقير، ولكنه عانى من خلل وظيفي رئوي لا رجعة فيه.

وأجرى العملية التي استغرقت 5 ساعات، فريق جراحي صيني، يرأسهم جراح رائد لزراعة الرئة في الصين ونائب رئيس المستشفى.

و جاءت الرئتان المتبرع بهما من متبرع ميت دماغيا وتم نقلهما بقطار عالي السرعة من خارج المقاطعة.

وقال الطبيب تشين الذي اجرى العملية “كانت عملية جراحية محفوفة بالمخاطر حيث كان على جميع الجراحين البقاء في غرفة ضغط سلبي طوال العملية وهم يرتدون بدلات واقية كاملة للجسم”، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحديا بدنيا ونفسيا كبيرا.

واوضحت المستشفى أن حالة المريض مستقرة حاليا حيث تعمل الرئتان المزروعتان بشكل جيد.