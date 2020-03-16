الصين مستعدة لمساعدة اسبانيا والفلبين في مكافحة فيروس كورونا المستجد

المستقلة .. أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، خلال محادثة هاتفية مع نظيريه الإسباني والفلبيني، أن بلاده ستتخذ سلسلة من الإجراءات لمساعدة البلدين في مكافحة فيروس كورونا المستجد .

وقال وانغ، إن الصين أحرزت تقدما مهما في مكافحة المرض، وإن انتصارا نهائيا على المرض يلوح في الأفق، مضيفا أن المرض ليس له حدود وأن العالم يشهد تفشيه من مصادر ونقاط متعددة.

وفي معرض إشارته إلى النمو السريع لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في إسبانيا، أعرب وانغ مجددا عن تعاطفه وتضامنه مع الشعب الإسباني.

وأشادت نظيرته الإسبانية أرانشاغونزاليس بالتقدم الإيجابي الذي حققته الصين في مكافحة المرض. كما أعربت نيابة عن الحكومة الإسبانية عن امتنانها لدعم الصين وتعاطفها مع جهودها في المعركة.

وقالت إن الحكومة الإسبانية تتخذ إجراءات قوية لاحتواء تفشي المرض، بينما تواجه البلاد بعض الصعوبات مثل نقص الإمدادات الطبية.

وفي الجانب الفلبيني، أكد وزير الخارجية تيودورو لوكسين أن بلاده تدعم الصين بقوة في مكافحة المرض، وهنأ الصين على إنجازاتها المهمة التي أحرزتها حتى الآن.

وقال لوكسين إن الجانب الفلبيني لديه إيمان راسخ بقدرة الصين على النجاح في التغلب على المرض، لأن الحزب الشيوعي الصيني طالما قاد الشعب الصيني لتجاوز الأوقات الصعبة على مدار التاريخ.

من جانبه، أشار وانغ إلى أن الصين قررت تزويد مانيلا بالمواد الطبية التي تشتد الحاجة إليها، مثل مجموعات أدوات الاختبار والملابس الواقية، وستنسق إرسال خبراء طبيين بشكل فعال.