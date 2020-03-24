الصين سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي

المستقلة ..أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثراً بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءاً من الغد.

وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي، إنها ستزيل كافة قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها.

وكانت الصين قد فرضت حظر السفر والتنقل على الإقليم منذ ظهور فيروس كورونا الجديد للمرة الأولى في أواخر العام الماضي.

وأوضحت اللجنة، أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس “قانون الصحة”.

وسجلت الصين ، فجر اليوم، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و78 إصابة جديدة، غالبيتها لدى أشخاص وافدين من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة الصينية في بيان أن الوفيات السبع أحصيت جميعا في مدينة ووهان، مضيفة، أنه تم تسجيل إصابة جديدة واحدة بالفيروس في المدينة، وذلك بعد 5 أيام من عدم تسجيل أي إصابة جديدة بها.