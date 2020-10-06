الصين تكشف سعر لقاح كورونا وموعد طرحه للبيع

ووفقا لشبكة “سي إن بي سي عربية”، قالت الحكومة الصينية إن تكلفة اللقاح قد تصل إلى 88 دولارًا، أي ما يعادل 600 يوان صيني.ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية السنوية 610 ملايين جرعة.

وأكدت الحكومة أنها ستراعي مستويات الدخل للأفراد بين الريف والمدن، مشيرة إلى أنه لا حاجة لإعطاء اللقاح لكل شخص، وأن الأولوية ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية. وتتولى شركات الحكومية الصينية مسؤلية انتاج اللقاح. وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للقاحات في العالم، إذ يمكنها توفير أكثر من مليار جرعة من أي لقاح تستهدف إنتاجه سنويًا، من خلال 40 مصنعًا تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

كما أنه من بين أكثر من 30 لقاحًا تجري تجربتها حاليًا على البشر في جميع أنحاء العالم، يأتي تسعة منها من الصين، أكثر من أي بلد آخر. وتقوم شركات صينية بتطوير 4 من أصل 9 لقاحات مرشحة في تجارب المرحلة الأخيرة.

وفي سياق المتصل، تسعى روسيا إلى تسريع إجراءات الموافقة على لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد، رغم الشكوك التي ساورت عملية التصريح باستخدام اللقاح الأول، الذي أعلنت عنه في أغسطس الماضي.

ويطور اللقاح الثاني المسمى “إيبيفاكورونا”، مركز “فيكتور”، وهو مختبر أبحاث سوفييتي سابق للأسلحة البيولوجية. وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد توقع، الأسبوع الماضي، إعطاء الموافقة على اللقاح الجديد، منتصف أكتوبر الجاري.

وقال مسؤولون روس إن التجارب المبكرة أثبتت “فعاليته وسلامته”، لكن هذه التجارب لم تنته بعد، ولا يزال يتعين إشراك آلاف المتطوعين في تجارب جديدة.