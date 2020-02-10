الصين تكافح فيروس «إنفلونزا الطيور» المرعب بالإضافة لـ كورونا

المستقلة / انتشرت أنفلونزا الطيور “شديدة العدوى” في مقاطعتين صينيتين بالقرب من مقاطعة هوبى منذ بداية الشهر، حيث تكافح بكين لاحتواء فيروس كورونا الجديد الذي يجتاح البلاد حاليًا.

وأعلنت السلطات الزراعية الصينية أمس أن قرابة 2000 طير قد لقوا حتفهم بسبب سلالة H5N6 من أنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن في مقاطعة سيتشوان.

قبل ثمانية أيام فقط ، تم الإبلاغ عن وفاة 4500 دجاجة بسبب فيروس H5N1 في مقاطعة هونان ، كما تم الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N6 في شينجيانغ غرب الصين في يناير الماضي.

وانتشرت انفلونزا الطيور في مقاطعة سيتشوان بمحافظة تسمى شيتشونج في مدينة نانتشونج ، التي تبعد حوالي 12 ساعة عن ووهان بالسيارة.

وأفادت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين أن 1840 من بين 2،497 طائرًا في مزرعة لقوا حتفهم بسبب المرض الفيروسي المعدي.