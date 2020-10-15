الصين تفصل مسؤولين اثنين للصحة بعد عودة كوفيد-19

المستقلة.. أعلنت السلطات الصينية فصل اثنين من مسؤولي الصحة، أحدهما مدير لجنة الصحة في تسينغتاو والآخر رئيس مستشفى، وذلك بعد حالة التفشي الاخيرة لمرض كوفيد-19.

وبحسب مسؤول في حكومة المدينة فإن مدير لجنة الصحة سوي زنهوا ورئيس مستشفى تسنتاو للأمراض الصدرية دينغ كاي، تم إخضاعهما إلى مزيد من التحقيق.

وقد أمرت السلطات بأن يجري جميع سكان المدينة وهم تسعة ملايين نسمة اختبارا، بعد اكتشاف 12 حالة تضم أشخاصا لم تظهر عليهم أعراض نهاية الأسبوع، وهي أول حالات عدوى محلية منذ نحو شهرين.

وقد أجريت حملات اختبارات مماثلة بعد حالات انتشار للمرض في السابق، وقالت السلطات في تسينغتاو إن الاختبار بدأ بجهات الاختلاط الوثيقة وكذلك العرضية، ثم توسع ليشمل مختلف أنحاء المدينة، التي تحظى بميناء تجاري رئيسي، وتعد مركزا للصناعات الإلكترونية، كما أنها مقر للأسطول الشمالي للبحرية الصينية.

وكانت الصين التي اكتشفت فيروس كورونا نهاية السنة الماضية، نجحت في القضاء عليه على المستوى المحلي، ولكنها في حالة تأهب لمواجهة حالات وافدة وموجة ثانية من العدوى المحلية.

وكانت مدينة تسينغتاو أعلنت يوم أمس إجراء ثماية ملايين اختبار دون اكتشاف حالات جديدة، من بين نحو خمسة ملايين نتيجة. أما خلال الساعات 24 الماضية فقد أعلنت السلطات طهور إحدى عشرة حالة جديدة، منها عشر حالات وافدة. وإلى اليوم سجلت الصين 4634 حالة وفاة، من بين 85622 حالة إصابة.