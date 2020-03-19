الصين تعلن عدم تسجيل اي اصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

(المستقلة)..في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ بدأت الصين بإحصاء إصابات بفيروس كورونا ، في كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلنت بكين، الخميس، أنّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة “محلية المصدر” بفيروس كورونا المستجد.

لكن الصين سجّلت بالمقابل ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين، التقطوا العدوى بفيروس كورونا أثناء وجودهم خارج البلاد، وفق ما نقلت فرانس برس.

وهذه أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ أسبوعين.

وتضع الحالات الواردة مزيدا من الضغوط على السلطات لفحص المسافرين في مراكز السفر المهمة.

وسُجلت 21 من بين الـ34 حالة في العاصمة بكين، مما يمثل رقما قياسيا للعاصمة الصينية.

وذكرت اللجنة في بيان، الخميس، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80928 حالة.

وارتفع عدد وفيات التفشي على البر الرئيسي إلى 3245 حتى نهاية يوم الأربعاء، بزيادة ثماني حالات وفاة عن اليوم السابق.

المصدر: سكاي نيوز