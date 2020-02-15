الصين تعلن شفاء أكثر من 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا

المستقلة / أعلن نائب وزير الخارجية الصيني، شفاء أكثر من 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا، وأن بعض الدول تبالغ في رد فعلها على انتشار فيروس كورونا من خلال فرض حظر السفر على الصينيين والبضائع الصينية.

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وأضاف نائب وزير الخارجية الصيني أنهم واثقون بأن وباء كورونا سينتهي قريبا.

كانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم، تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وسط البلاد؛ لتبلغ حصيلة الوفيات 1519 حالة في الصين