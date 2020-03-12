الصين تعلن انها تجاوزت ذروة تفشي وباء فيروس كورونا

المستقلة … مع دخول حمى كورونا التي اجتاحت الصين بداية قبل أن تتفشى في أنحاء العالم، شهرها الرابع، يبدو أن بؤرة انطلاق الفيروس المستجد بدأت تتنفس الصعداء.

فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين الخميس أن البلاد تجاوزت ذروة تفشي وباء فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم اللجنة مي فنغ في مؤتمر صحفي ان البلاد بدأت الخروج من ذروة الفيروس، مع تسجيل أعداد أقل من الإصابات عن السابق.

انخفاض في الإصابات

إلى ذلك، أعلنت اللجنة أن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الأربعاء، مسجلاً انخفاضا من 24 حالة عن اليوم السابق.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80793 حالة حتى الآن.

يذكر أن عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي وصل إلى 3169 حالة حتى نهاية أمس الأربعاء بزيادة 11 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، عشر حالات من الوفيات الجديدة، ومنها سبع حالات في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

حركة خجولة في ووهان

وكانت مدينة ووهان تنفست خلال الساعات الماضية الصعداء، مع استئناف العمل في عدد من المجالات. وشهدت المدينة حركة خجولة جداً في الشوارع.

فقد أعلنت حكومة إقليم هوبي أن الصناعات الرئيسية ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان بؤرة تفشي كوفيد 19 الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

وجاء في الإشعار أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات‭‭ ‬‬الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي بالعودة إلى العمل.

كما أضاف الإشعار أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

أتى هذا في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية تحول الفيروس المستجد إلى وباء عالمي، داعية دول العامل للتكافل والحذر في مواجهته.