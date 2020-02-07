الصين تعلن ارتفاع عدد ضحايا «كورونا» إلى 637 شخصا

(المستقلة) ممدوح سليمان/ أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا “فيروس كورونا” إلى 637 شخصا، إضافة إلى زيادة عدد المصابين إلى 31 ألف و161 حالة.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الوطنية بالصين، الجمعة، أوضحت فيه ارتفاع عدد الضحايا داخل الأراضي الصينية إلى 636 شخصا، مقابل وفاة شخص واحد في أقليم هونغ كونغ ذاتي الحكم، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

كما أشارت إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 31 ألف و161 شخصا، بينهم 4 آلاف و821 إصابة خطيرة، فيما بلغ عدد من وضعوا تحت المراقبة الصحية، 186 ألف و45 شخصًا، بينما تماثل للشفاء ألف و540 شخصا.

وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بلغ عدد الوفيات 73 شخصا، فضلا عن تشخيص 3 آلاف و143 إصابة جديدة، وفق البيان.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان(وسط).